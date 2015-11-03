Brent приблизилась к $50: помогли проблемы в Ливии и забастовка в Бразилии

К 19.16 мск фьючерсы на Brent прибавили 2,20% и стоят $49,87 за баррель. WTI подорожала до $47,29, на 2,54%.

Неожиданную поддержку нефтяным ценам оказали опасения относительно производства в Ливии и Бразилии, хотя глобальное перепроизводство продолжается и ограничивает рост цен.

Bloomberg News сегодня сообщает, что отгрузки нефти из порта Зуэйтина на востоке Ливии был приостановлен на неопределенный срок. В последние годы такие ситуации в Ливии не редкость: в стране продолжаются беспорядки. К примеру, Зуэйтина была закрыта в этом году в течение пяти месяцев, возобновление работы порта произошло совсем недавно — в октябре, и вот отгрузки снова прекращаются. Несмотря на то, что ливийский потенциал для производства нефти составляет порядка 1,5 млн баррелей в день, реальный выход в начале октября составлял только 432 тысячи баррелей в день.

Тем временем, по другую сторону Атлантики крупнейший нефтяной профсоюз в Бразилии инициировал забастовку, которая охватывает работников нефтяных платформ и других подразделений энергетических компаний. Бразилия в августе производила 2,55 млн баррелей нефти в день, в соответствии с информацией МЭА (Международного Энергетического Агентства), поэтому забастовка в нефтедобывающей отрасли может серьезно сказаться на мировых поставках.

В последние недели цены на нефть ограничивались узким диапазоном ниже $50 за баррель, поскольку рынок продолжает испытывать давление от переизбытка поставки. ОПЕК соберется на свое очередное заседание 4 декабря, но мало кто из аналитиков ожидает, что картель изменит свою политику. ОПЕК наращивает поставки до рекордных значений, чтобы удержать свою долю рынка и отказывается от стратегии снижения добычи для поддержания цен.

На этой неделе инвесторы ждут еще и сигналов из США: о производстве и запасах.

Брокерские компании пишут в своих аналитических записках: «Имеющиеся данные по текущей ситуации убедительно свидетельствуют, что глобальные запасы нефти, скорее всего, в обозримом будущем увеличатся. Это будет сдерживать любое начинающееся ралли черного золота».