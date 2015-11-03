Биткоины все еще живы, несмотря на постоянные скандалы

Содержать и вести бизнес, который как-либо связан с криптовалютами, как в США, так и в Европе, сейчас сложно. Банки не хотят открывать компаниям счета, а центробанки не решаются взять на себя регулирование. Оно и понятно, ведь столько скандалов было вокруг биткоинов и виртуальных бирж. Но надо признать: интерес к биткоину до сих пор есть.

В мае, например, нью-йоркская биржа NYSE запустила первый индекс на биткоин (NYXBT), который оценивает стоимость валюты в долларах. Тогда же Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк разрешил проводить операции биткоин-бирже ItBit Trust, а в октябре — бирже Gemini Trust Company.

Еще один важный шаг на пути к регулированию и всеобщему признанию биткоина сделал Европейский суд - 22 октября этого года он постановил, что сделки по обмену виртуальных валют не должны облагаться НДС, практически приравняв биткоины к реальным валютам. И да, кстати, британские налоговые власти еще в прошлом году решили, что сделки с биткоинами не будут облагаться НДС, в то время как многие страны до сих признают биткоин сырьевым товаром и берут "процент" за его продажу-обмен. А годом ранее в США на сенатских слушаниях чиновник из министерства юстиции заявлял, что биткоин – «законное платежное средство». В общем, мнений пока огромное количество.

Конечно, крупнейшие банки больше интересуются не самим биткоином, а технологией, на которой основана работа криптовалюты, – это технология блочных цепей «blockchain». Если внедрить что-то похожее в действующих банках, они смогли бы сэкономить огромные деньги, упростив рутинные операции офисов и автоматизировать большую часть процесса авторизации. И, наконец, нельзя не сказать, что в сентябре девять крупнейших инвестбанков (Goldman Sachs, JPMorgan, Credit Suisse, Barclays, RBS, BBVA, UBS и другие) создали в Нью-Йорке стартап R3 для разработки общих стандартов технологии блочной цепи. В настоящий момент к процессу подключились уже 22 крупных банка. А компании Visa, NASDAQ, Citi Ventures, Capital One Financial, Fiserv и Orange вложили более $30 млн в калифорнийскую фирму Chain, которая тоже пытается адаптировать технологию блочных цепей для нужд финансового сектора.

В России, кстати, виртуальные валюты назвали «денежным суррогатом» и хотят полностью запретить, а за выпуск и использование криптовалют вообще предлагают ввести уголовное наказание. Однако, нужно отдельно отметить, что фактически запрета на использование самой технологии blockchain и bitshares в России нет. Недавно Эльвира Набиуллина, глава Банка России, сказала: «Мы не запрещаем криптотехнологии, мы изучаем их. Все-таки это разница большая – криптовалюта и криптотехнологии». Кроме того, российские СМИ сообщали в сентябре о том, что Qiwi пытается зарегистрировать товарный знак «битрубль», чтобы в дальнейшем выпускать собственную виртуальную валюту. И, наконец, даже президент Сбербанка Герман Греф не раз рассуждал о том, какие перспективы открывают виртуальные деньги и технологии, и даже признался, что у него самого есть «определенное количество биткоинов».