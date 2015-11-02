Слабая китайская статистика надавила на нефть

Фьючерсы на эталонные марки нефти снизились в понедельник на азиатской сессии, но немного восстановились после начала европейских торгов. Сейчас, к 11.06 мск, фьючерсы на Brent стоят $49,50 за баррель (на 0,13% ниже, чем закрытие в пятницу); WTI подешевела на 0,41%, до $46,40.

В пятницу было зарегистрировано дальнейшее снижение количества работающих нефтяных вышек в США, которое указывает на то, что внутренний объем добычи нефти может упасть в ближайшие месяцы. На этом фоне во время американских торгов подорожали обе эталонных марки.

Однако доминирующее давление на рынок сегодня оказывают признаки продолжения экономического спада в Китае. Неожиданное снижение промышленного PMI заставляет задуматься о перспективах спроса нефти во второй по величине мировой экономике.

«Слабые экономические данные из Китая ограничивают рост цен на сырьевые товары», — пишут аналитики ANZ.

Barclays заявляет, что рост спроса на нефть в Китае в сентябре замедлился до 226,500 баррелей в день, или до 2,1% в годовом выражении. Это ниже, чем 6,3%-ный прирост в первые три квартала года.

«Сильные данные по спросу на нефть за первые восемь месяцев года были просто несовместимыми с наблюдаемым замедлением макроэкономической деятельности, а вот слабые данные за сентябрь лучше отражают реальный спрос», — говорится в сообщении банка. — «Фундаментальные условия предполагают умеренный спрос в дальнейшем».

Ведущие экономические показатели в других странах Азии были смешанными: в Южной Корее и Тайване статистика слабая, а вот Япония показала хорошие цифры по промышленному PMI: 52,4 против прогнозного 52,1.