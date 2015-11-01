«Богатое царство нефти» Саудовская Аравия падает в пропасть

Standard & Poor понизило кредитный рейтинг Саудовской Аравии в пятницу до уровня «А+» с уровня «АА». Резкое падение цен на нефть в течение последних 18 месяцев привело к "выраженному негативному колебанию" финансовой картины Саудовской Аравии. S&P, кстати, уже давно предупреждали об этом.

И вот «царство», богатое нефтяными запасами, прошло путь от здорового профицита бюджета в размере 7% от ВВП в 2013 году до ожидаемого дефицита в 16% в этом году. S&P считает, что если цены на нефть не восстановятся, то Саудовская Аравия будет страдать от дефицита средств ближайшие три года. Понижение кредитного рейтинга означает, что заимствования в стране становятся дороже. Прогноз S&P по лидеру ОПЕК остается отрицательным, причем аналитики оставляют возможность снизить кредитный рейтинг еще больше, если правительство не обуздает дефицит или если иссякнут наличные деньги. И это действительно последний «звоночек» о неприятностях, которые настигают нефтяные страны на Ближнем Востоке.

Международный валютный фонд предупредил недавно, что большинство стран в регионе будут терять деньги в течение пяти лет или меньше, если нефть останется на уровне $50 за баррель. Это касается Саудовской Аравии, Омана и Бахрейна. Проблема в том, что Саудовская Аравия в значительной степени зависит от нефти, от которой получает 80% своего дохода. S&P также указали на "негибкие" планы расходов как одну из финансовых "уязвимостей" страны.

Агентство считает, что Саудовская Аравия будет реагировать сворачиванием своих запасов денежных средств и набирать долги. В стране уже продано облигаций в течение лета как минимум на $4 млрд, а ведь страна впервые обратилась к бондам за последние восемь лет. Центральный банк Саудовской Аравии также получит до $70 млрд от фирм по управлению активами. Среди других вариантов для потенциальных изменений - отсрочки некоторых проектов по расходам и реформирование субсидий на электричество, воду и топливо. Кроме того, правительство может урезать госсубсидии на газ.