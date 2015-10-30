Итоги торговой недели

На этой неделе было открыто шесть позиции: три позиции на продажу по паре GBPUSD, две позиции на продажу пары NZDUSD, и одна позиция на продажу EURUSD. Все позиции были закрыты в ручную, по потому что заседание ФРС по процентным ставкам, не оправдало ожиданий участников ринка, что грозило глубоким откатом, так и случилось спустя некоторое время после выхода новостей по процентным ставкам США.





И так подведём итоги:

По паре GBPUSD продажи закрыл с прибылью +50п. +40п. +40п.

По паре NZDUSD первая позиция +110п. Вторая +72п.

Продажа EURUSD принесла +93п.

Суммарная прибыль: 50+40+40+110+72+93=405п.



