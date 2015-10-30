Фондовая Америка незначительно падает в начале торгов пятницы

Пятничные торги в США начались в красной зоне, инвесторы реагируют на свежие отчеты. Министерство торговли, например, сообщило, что доходы и расходы американцев в прошлом месяце выросли на 0,1% в месячном выражении, хотя эксперты прогнозировали рост обоих показателей на 0,2%. В то же время, рост окладов и зарплат в США в прошлом квартале составил 0,6% (во втором квартале был 0,2%).

"В центре внимания инвесторов по-прежнему находится сезон отчетности, - говорит аналитик Standard Life Investments Фрэнсис Хадсон. - Все ждут, что компании превзойдут ожидания по выручке и прибыли и дадут позитивные прогнозы на год, и с этим пока все в порядке".

К 17:23 мск индекс Dow Jones Industrial Average снизился 0,03%, Standard & Poor's 500 — на 0,12%, а вот Nasdaq Composite подрос на 0,07%.

Акции соцсети LinkedIn подскочили в начале торгов на 11%, когда компания дала позитивный прогноз на текущий год. Акции разработчика программного обеспечения AbbVie Inc. подорожали также на 11% после заявления о том, что ее показатели вырастут в среднем по 10% в год до 2020 года. Акции ExxonMobil упали на 0,9%, хотя ее отчеты и превзошли ожидания рынка. Бумаги сети кофеен Starbucks выросли на 0,7%, а акции фармкомпании Valeant упали на 4%.