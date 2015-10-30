Документальный фильм “Криптовалюты. Золото цифрового века”, премьера которого состоялась на прошлой неделе на канале БитНовостей, будет показан во многих городах мира в рамках программы международного фестиваля Bitfilm 2015.Первый полноформатный документальный фильм о Биткойне на русском языке производства компании “Говорит и Показывает” вошел в конкурсную программу фестиваля Bitfilm, открытие которого состоится в эту субботу, 31 октября, в центре Kino Central Берлина.Директор фестиваля Аарон Кениг сказал, что его основной целью является расширить аудиторию, которая интересуется криптовалютами:“Мы хотим достичь широкой аудитории: это люди, которые заинтересовались Биткойном и хотят узнать о нем больше, но при этом не собираются участвовать в биткойн-тусовках или конференциях, так как это им кажется перебором.”В то же время, посещение фестиваля фильмов позволит таким людям лучше разобраться в теме в легкой игровой форме. Доступ на фестивальный показ будет свободным и бесплатным, так что организаторы призывают биткойн-энтузиастов не только сходить на показ, но и приглашать друзей и знакомых.На фестивале будут представлены фильмы о Биткойне и криптовалютах со всего мира, как документальные, так и игровые. После первого конкурсного показа в Берлине, фестиваль отправится в мировое турне по городам мира. Показы намечены в Амстердаме, Лондоне, Риме, Люксембурге, Будапеште, Мадриде, Сайгоне, Найроби, Майами, Мехико-сити и Сан Франциско. Завершится фестивальная программа 19 декабря в Буэнос-Айресе.Очень жаль только, что в обширной программе фестиваля не значится ни один из городов России или СНГ, где двусмысленное отношение властей и высокая законодательная неопределенность продолжает тормозить развитие инновационных криптовалютных технологий.Интересным моментом и оригинальным ноу-хау фестиваля является способ организации онлайн-голосования зрителей для определения фильма-победителя конкурса. Во время открытия фестиваля, будут опубликованы биткойн-адреса для голосования в поддержку каждого из фильмов, вошедших в конкурсную программу. Вплоть до церемонии закрытия фестиваля 19 декабря, зрители смогут поддержать понравившийся им фильм (или фильмы), направив свои биткойны на соответствующие биткойн-адреса. Фильм, который соберет наибольшее количество зрительских симпатий в материальной форме, и будет признан победителем. Этот способ определения фаворитов конкурса безусловно придает новый смысл словосочетанию “голосовать рублем биткойном”.“Режиссер, который лучше мотивирует всех своих поклонников пожертвовать на фильм, получит большие шансы на победу. Изначально, все имеют равные шансы, так что я не вижу в этом проблемы” – говорит директор фестиваля.

За неделю с дня премьеры фильма, его уже успело посмотреть более 11 тысяч человек, и интерес к нему продолжает расти. Чем черт не шутит, возможно что первый русский фильм про Биткойн получит и мировое признание?







