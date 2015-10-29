В 1987 году Энди Кригер, 32-летний валютный трейдер из Bankers Trust внимательно следил за валютами, растущими против доллара после рыночного краха в «черный понедельник». Инвесторы и компании избавлялись от американских долларов и покупали другие валюты, которые меньше пострадали от рыночного краха. Однако в связи с этим некоторые валюты оказались слишком переоцененными, что создало отличную возможность для арбитража. Валютой, которую выбрал Кригер, был новозеландский доллар, известный как «киви». Используя относительно новые техники, которые стали доступны благодаря опционам, Кригер открыл короткую позицию против киви, стоимостью в несколько сотен миллионов долларов. Фактически, объем его селл ордеров был больше денежного агрегата Новой Зеландии. Киви резко упал под давлением продаж и на фоне недостатка валюты в обращении. Он колебался в минусе -3%-5%, когда Кригер заработал миллионы долларов для своих работодателей.