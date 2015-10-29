Доллар вблизи 2,5-месячных максимумов, но снизился в ожидании статистики

После вчерашнего заявления ФРС доллар подскочил против большинства валют и вышел на уровень 2,5-месячных максимумов. Всё больше инвесторов и трейдеров верит в то, что в декабре американский регулятор все-таки поднимет процентную ставку, впервые почти за 10 лет. Однако сегодня доллар отходит от этого пика. К 14.55 мск EURUSD выросла на 0,41% от уровня начала дня, до 1,0967 $. USDJPY снизилась на 0,09% до 120,98 ¥. USDCHF потеряла 0,51% до отметки 0,9892.

Рост американской валюты ограничен грядущими отчетами о ВВП США в III квартале и о рабочих местах (которые выйдут буквально через полчаса). Экономисты прогнозируют замедление темпов роста ВВП.

Некоторые эксперты говорят, что это просто откат доллара после большого шага. ФРС дала сигнал, что все еще собирается поднять ставку до конца года, поэтому ценообразование на валютном рынке сейчас исходит из вероятности 50%:50%.

На данный момент индекс доллара против шести основных валют ниже на 0,21%, чем в начале суток, и находится на отметке $97,48.