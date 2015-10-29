Нефтяные фьючерсы подорожали

Фьючерсы на нефть подорожали в четверг в начале азиатских торгов, после публикации решения ФРС и еженедельного официального отчета по запасам нефти в США (их рост оказался в пределах ожиданий).

Впрочем, сейчас нефть снова немного отошла от недельных пиков. Brent с поставкой в декабре дорожала на азиатских торгах до $49,20, но сейчас, к 11.00 мск, она стоит 48,80 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI дорожали до $46,16, сейчас снизились до $45,64 за баррель.

Основным локальным драйвером роста для черного золота стало решение ФРС оставить процентную ставку на прежнем, рекордно низком уровне. Впрочем, явный намек на рост ставки в декабре стал для рынков неожиданностью, и в среднесрочной перспективе за счет подорожания доллара это надавит на нефтяные котировки.

Что касается отчета Управления энергетической информации США, то резервы нефти за прошедшую неделю выросли в пределах ожиданий, а запасы бензина и дистиллятов снизились сильнее, чем ожидали аналитики. Это в определенной степени благоприятно сказывается на котировках сегодня: к глобальному переизбытку нефти на рынке не произошло серьезного прибавления.



