Фондовая Америка выросла в среду до двухмесячных максимумов

Торги 28 октября в США завершились на позитиве, индексы выросли до максимальных отметок за 2 месяца после заявлений ФРС о том, что она может повысить ставки уже в декабре этого года. Так, по итогам дня индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 1,13%, Standard & Poor's 500 — на 1,18%, Nasdaq Composite — на 1,30%.

Как и ожидали аналитики, ФРС не стала менять процентную ставку на вчерашнем заседании, но регулятор все же дал рынку то, чего тот так хотел: явные намеки на то, что изменения можно ждать "на следующем заседании" — то есть уже в декабре. Единственное сказали, что решение зависит от показателей занятости и инфляции. Сейчас вероятность повышения ставки в декабре оценивают в 48%.

На заявлениях ФРС подскочили акции финкомпаний. Например, бумаги Bank of America поднялись в цене на 5,4%. Акции Apple Inc. подросли на 4,1% на хороших отчетах - компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 31% благодаря высокому спросу на iPhone в Китае. Акции Twitter упали вчера на 1,5%, а во время торгов падение доходило до 11% - компания объявила плохой годовой прогноз.

Акции Akamai Technologies Inc. рухнули в среду на 17% из-за не оправдавших ожидания итогов за прошлый квартал. Бумаги компании Northrop Grumman Corp. подросли на 5,5%, когда Минобороны США объявил ее победителем тендера на разработку ударных бомбардировщиков большой дальности (стоимость контракта оценивается в $80 млрд).

Акции нефтегазовых компаний Chevron и Occidental Petroleum подорожали на 2,4% благодаря росту цен на нефть. Бумаги производителя конфет Hershey упали на 6,4% на слабых прогнозах по выручке. Акции AIG подскочили в цене на 4,9%, когда прошла новость о разделении бизнеса на три независимые компании (одна будет заниматься страхованием имущества, другая — страхованием жизни, третья - выдачей гарантий по ипотечным облигациям). Акции сети аптек Walgreen Boot Alliance упали на 11%, когда компания объявила о покупке конкурента Rite Aid за $17,2 млрд.