Европейские индексы торгуются в мажоре, EURUSD выросла

В среду европейские фондовые индексы растут. Шведский центробанк решил расширить свою программу скупки облигаций, а впереди сегодня решение ФРС США, на котором, скорее всего, будут сохранены сверхнизкие уровни процентных ставок американского регулятора. Всё это поддерживает фондовые рынки в Европе. К 16.28 мск DAX вырос на 0,59%; FTSE 100 – на 0,61%; CAC 40 – на 0,40%.

Итак, в начале европейской сессии Риксбанк объявил о результатах своего заседания по монетарной политике. До 200 млрд шведских крон была поднята цель по скупке суверенных облигаций. Этот шаг направлен на рост шведской инфляции до целевого значения в 2%.

Регулятор оставил свою основную процентную ставку без изменений на уровне минус 0,35%.

Этот шаг, по словам аналитиков, подтолкнул европейские рынки в зеленую сторону на ожиданиях того, что дешевая ликвидность будет снова кормить рынок.

Рост немецкого DAX отчасти сегодня был обусловлен тем, что на 4,3% вырастали сегодня акции Volkswagen, даже несмотря на падение доходов по итогам III квартала.

На прошлой неделе президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор пересмотрит программу QE в декабре. Сейчас в экономику еврозоны вкладываются 60 млрд евро ежемесячно. Вполне возможно, что либо будет расширен этот объем, либо программа продлится дольше запланированного срока (до сентября 2016), либо будет сделано и то, и другое.

Евро вырос по отношению к доллару на ожиданиях решения ФРС. EURUSD сейчас находится на отметке 1,1078$.



