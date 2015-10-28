Фондовые индексы США упали во вторник на 0,09-0,26%

Смешанная финансовая отчетность американских компаний уронила вчера американские фондовые индексы. Кроме того, инвесторы оценивают последние экономические данные, которые опять заставляют переживать за устойчивость роста мировой экономики. Кроме того, рынки ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которое завершится сегодня вечером. Мало кто ждет изменения процентных ставок, но все-таки есть надежда услышать хоть какие-то намеки на возможность этого в ближайшем будущем.

"Мы снова в режиме "ждем и смотрим" перед заседанием Федрезерва, - говорит аналитик по мировым рынкам JonesTrading Institutional Services LLC Йозеф Аббази. - В начале торгов мы увидели слабые данные по США, а также больше негативных, чем позитивных отчетностей".

По итогам вчерашних торгов индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,24%, Standard & Poor's 500 — на 0,26%, Nasdaq Composite — на 0,09%.

Акции IBM Corp. снизились вчера на 4,4%, когда компания сообщила, что SEC изучает некоторые ее сделки в США, Великобритании и Ирландии. Акции Ford Motor подешевели на 5,2%, потому что автопроизводитель не смог оправдать прогнозы рынка по прибыли. Бумаги General Motors упали на 2% из-за отзыва 1,4 млн автомобилей в связи с угрозой возгорания.

Акции UPS Inc. упали на 2,9% на плохих отчетах. Бумаги угольной компании Arch Coal рухнули на 23%, когда аналитики JPMorgan Chase ухудшили рекомендации по ее акциям. А вот бумаги Pfizer Inc. подросли на 2,5% благодаря хорошим показателям прибыли и выручки. Котировки ADR Alibaba Group также подросли на 4%, потому что китайский интернет-гигант увеличил чистую прибыль в 7,5 раз, выручку - на 32%.