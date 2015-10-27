Forex.ee: Daily economic news digest

Ежедневный экономический дайджест от Forex.ee

Следите за главными экономическими новостями вместе с нами

Вторник, 27 октября

NZD/USD торгуется ниже на отметке 0.6776 после публикации данных по дефициту торгового баланса Новой Зеландии, которые вышли в красном цвете. Однако, потери были ограничены в силу того, что менее ободряющие американские данные по объёму продаж на рынке нового жилья подкосили спрос на американскую валюту. На фоне выхода разочаровывающих данных, также начались спекуляции по поводу того, что Федеральный Резерв будет склоняться к тому, чтобы отсрочить поднятие ставки до 2016-го года. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 0.6732 и 0.6867.

GBP/USD была выше в понедельник, однако сегодня пара движется вниз после публикации значения индекса промышленных заказов (CBI), которое было ниже, чем ожидалось аналитиками. Позднее сегодня, Великобритания опубликует данные по ВВП. Текущий уровень поддержки видится на отметке 1.5252, в то время, как сопротивление расположено на 1.5485.

EUR/USD была выше входе вчерашней сессии, так как курс доллара упал по отношению к другим основным валютам перед началом двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Доллар оставался под давлением после выхода ряда неободряющих новостей из США. Вероятнее всего, единая валюта найдёт поддержку в области 1.0974, а сопротивление – на 1.1153.

USD/CAD успела подняться до своего текущего уровня 1.3186 перед заседанием ФРС, а также объёма базовых заказов на товары длительного пользования. Позднее на этой неделе, Канада обнародует значения индексов цен на сырьё и на промышленные товары, а также значение ВВП. Пробившись выше уровня 1.3010, пара продолжила восходящий тренд, поэтому ожидания аналитиков остаются преимущественно повышательными. Уровни поддержки и сопротивления находятся на отметках 1.3109 и 1.3260.

Лучшие условия для старта на STP только в Forex.ee! Зарегистрируй счёт сейчас и почувствуй разницу с первой сделки!

Ваш европейский ECN-брокер,

Forex.ee.

