Фондовые индексы АТР изменились слабо и разнонаправленно

Сегодня на настроения азиатских трейдеров влияли, например, китайские данные о прибыли в промышленном производстве. Она снизилась на 0,1% в годовом исчислении в сентябре. Для сравнения: падение в августе составило 8,8%, однако экономисты смотрят на ситуацию пессимистично, несмотря на резкое снижение потерь.

«Постоянное замедление прибыли может усилить в стрессовой финансовой ситуации задолженность компаний-производителей, которые потенциально могут обвалить банковскую систему за счет взрывного роста «плохих долгов». Предотвращение такого сценария зависит от поддержания сильного роста производства и — одновременно — наращивания ликвидности в банковской системе», — говорят эксперты.

Shanghai Composite вырос на 0,1%. Китайский индекс сумел выйти в плюс в последний час торгов, после того, как падал в течение сессии более чем на 2%.

Золотодобывающие компании Shandong Gold и Zhongjin Gold потеряли 0,4% и 1% соответственно, по мере того, как дешевело золото. Нефтяные гиганты PetroChina и Sinopek снизились на 1% каждый.

Hang Seng прибавил 0,11%. Рост индекса здесь был сильно замедлен акциями казино. Wynn Macau и Galaxy Entertainment были лидерами падения: они снизились более чем на 2% каждый. В целом, торги на китайских биржах проходили осторожно и с неровной динамикой.

Nikkei скользнул вниз на 0,9%. Японский индекс усилил потери, которые понес в понедельник. Японские поставщики Apple, компании Murata и TDK потеряли больше чем по 4% на ожиданиях сегодняшней квартальной отчетности «яблочного» гиганта.

На фоне очередного удешевления нефти снизились котировки нефтедобывающих концернов. Inpex и JX Holdings потеряли по 3% каждый.

S&P/ASX закончил день практически на линии флэта, в чисто символическом минусе на 0,03%. Сессия здесь была очень тихой и настороженной. Снизились котировки нефтяников: Woodside Petroleum — на 2,5%; Beach Energy — на 7%. Горнодобывающие компании отыгрывают общее снижение цен на сырьевые товары: BHP Billiton потеряла 1% капитализации, Rio Tinto – 2%.

Kospi потерял 0,2%. Южнокорейский индекс опустился еще ниже от трехмесячного максимума, достигнутого в пятницу.