Сырая нефть дешевеет

Во вторник нефть снова дешевеет. Сейчас, к 10.31 мск, цена Brent снизилась до 47,19 долларов за баррель с поставкой в декабре. Фьючерсы на WTI упали до $43,50 за баррель. Теперь в качестве фактора давления на нее выступает переизбыток запасов нефтепродуктов в Европе и США: заполнение емкостей для хранения нефтяных дистиллятов приблизилось к историческим максимумам. На этом фоне торговый дом Goldman Sachs вчера предупредил о риске падения цен до весны 2016 года.

Торговые компании свидетельствуют, что резервуары для хранения рафинированных нефтепродуктов заполнены, а грузы дизельного и реактивного топлива выведены за пределы европейских портов и распределены по долгим, медленным маршрутам вдоль южной оконечности Африки.

Обе основных марки нефти — и Brent, и WTI — потеряли за последние недели около 10%.

Относительно глобального спроса поступают достаточно противоречивые сведения: спрос со стороны НПЗ в США наконец-то начал расти после месяца техобслуживания. С другой стороны, аномально теплая погода, установившаяся в Европе, приводит к тому, что отопительный сезон существенно сокращается. Это означает меньший спрос на топливо, скопившееся в емкостях хранения.