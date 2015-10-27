В понедельник не было единой динамики на американских торгах

Вчерашняя торговая сессия в США завершилась слабым ростом индекса Nasdaq и более значительным падением S&P 500 и DJ. Так, по итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,14%, Standard & Poor's 500 — на 0,19%, а Nasdaq Composite к концу дня подрос на 0,06%.
В основном акции торгуются сейчас в узком диапазоне, потому что инвесторы осторожно ждут очередного заседания ФРС, которое пройдет на этой неделе. Кроме того, продолжается сезон отчетности — в ближайшие дни за третий квартал отчитаются более 160 компаний из списка S&P 500.
Акции Valeant Pharmaceuticals International Inc. упали вчера на 5,3%, компания продолжает искать способы избавиться от обвинений о том, что создавала специальные аптеки для завышения выручки. Акции производителя продуктов питания Tyson Foods Inc. упали вчера на 4,9% после ухудшения рекомендаций по ним от аналитиков J.P. Morgan. Бумаги American Express подешевели на 0,5% также после ухудшения оценки ее акций экспертами UBS AG.
А вот акции Piedmont Natural Gas Co. подорожали в понедельник на 37%, когда компания Duke Energy Corp. сообщила, что покупает Piedmont за $4,9 млрд. Акции Duke Energy при этом упали на 2%.
Акции Alphabet Inc. (бывший Google Inc.) подросли на 1,5%, Amazon.com - на 1,6%.