Почти вся фондовая Европа закрылась вчера в минусе

Торги понедельника на рынках Европы в основном завершились падением индексов, хотя последние две сессии индикаторы показывали значительный рост. Так, по итогам вчерашней сессии сводный индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,39%, британский FTSE 100 снизился на 0,42%, французский CAC 40 - на 0,54%, и только германский DAX подрос на 0,06%.

Прошлую неделю инвесторы бурно реагировали на новости о снижении ставок в Китае, на заявления ЕЦБ о возможности дополнительных стимулирующих мер, а на этой неделе все ждут заседания ФРС и ЦБ Японии.

"После сильного ралли на прошлой неделе рынок взял передышку и оценивает перспективы изменения денежно-кредитной политики после заявлений главы ЕЦБ и действий Китая, - говорит аналитик Bank J Safra Sarasin Ltd. Алессандро Би. - Центральные банки вновь будут в фокусе из-за заседания ФРС на этой неделе. Я не ожидаю существенных изменений на рынке до этого события".

Акции французского автопроизводителя Peugeot Citroen упали вчера на 3,6% после неудовлетворительных отчетов за прошлый квартал. Бумаги рекламного концерна WPP Plc снизились в цене на 1,9% после новости о падении темпов роста прибыли в Великобритании. Акции производителя полупроводников Dialog Semiconductor обрушились на 20% после публикации очень плохих итогов. Бумаги Deutsche Bank упали на 1,4%, когда Financial Times сообщила, что американские власти проведут новые расследования финансовых операций, осуществлявшихся через "дочку" германского банка в России. Упали также акции горнодобывающих компаний: Anglo American Plc и Glencore Plc снизили капитализацию на 2,7%.

А вот бумаги шведской Securitas AB подросли на 3,9%, когда стало известно, что американский производитель банкоматов Diebold Inc. собирается продать ей свое подразделение в сфере обеспечения цифровой безопасности. Акции Aberdeen Asset Management Plc подорожали на 3,1% на слухах о возможной продаже компании.