EURUSD. Переход подачи.

В понедельник пара торговалась в узком диапазоне, оставаясь зажатой между психологическим уровнем 1.1000 и недавно пробитой восходящей линией среднесрочного тренда, которая теперь служит сопротивлением. Забраться выше нее и ослабить нисходящий импульс быкам пока не удается, так как негативная фундаментальная атмосфера, установившаяся после пресс-конференции Марио Драги в минувший четверг, продолжает давить на пару.

После снижения учетной ставки Народным Банком Китая доллар наступает практически по всем фронтам, капитализируя преимущество валюты с наиболее радужными процентными перспективами на фоне всеобщего монетарного смягчения. Теперь подача переходит к Федеральному Резерву, от которого большинство участников рынка не ждет особых сюрпризов. С вероятность не менее 94% учетная ставка останется на прежнем уровне и, соответственно, пресс-конференции не последует. Будет опубликовано лишь заявление, которое вряд ли добавит ясности относительно ближайших перспектив, если конечно не будет содержать прямых намеков на то, что нормализацию денежной политики в текущем году ждать не стоит. Но это маловероятно, а значит и сокращение лонгов по доллару в преддверии заседания Комитета будет не таким значительным, лимитируя возможный рост пары зоной 1.1090-1.1130 или как максимум 1.1180-1.1200.

Не меньший, а, возможно, даже больший интерес вызовет публикация ВВП США в третьем квартале. Ожидается значительное снижение показателя до 1,6% с 3,9% кварталом ранее, однако предварительные оценки ВВП часто отличаются неточностью и впоследствии значительно корректируются. Так что возможны неожиданности, к которым рынок до середины декабря будет очень чувствителен.

Техническая картина и торговая стратегия.

R4 1.1350 дневной максимум 23 октября

R3 1.1280 дневные максимумы 6 и 7 октября

R2 1.1210 дневной максимум 1 октября

R1 1.1070 дневной максимум 26 октября

1.1050 текущая цена

S1 1.0995 дневной минимум 23 октября

S2 1.0960 дневной минимум 11 августа

S3 1.0925 дневной минимум 10 августа

S4 1.0880 дневной минимум 4 августа

Прорыв трендовой линии сделал картину ярко выраженной медвежьей. Дневные и часовые индикаторы остаются направленными вниз и успели немного избавиться от перегрева, предупреждая о возможности возобновления снижения. Если быкам не удастся вернуть себе 1.11ую фигуру в ближайшее время, очередные попытки прорыва уровня 1.10 будут неизбежны, с вероятностью успеха более 50%. Для покупок пока нет особых фундаментальных причин, а уж технических тем более. Для продаж желательно дождаться более высоких уровней. Подойдет неудача около 1.1100 с возможностью усреднить около 1.1180.

Sell limit 1.1090, stop 1.1215, profit 1.1010, 1.0820

Sell limit 1.1180, stop 1.1215, profit 1.1010, 1.0820