Фондовая Америка торгуется в минусе в начале торгов понедельника

Торги на американских фондовых площадках начались в понедельник в красной зоне - индексы рынков акций падают в ожидании очередных корпоративных отчетов. Так, к 17:18 мск индекс Dow Jones снизился на 0,16%, Standard & Poor's 500 — на 0,34%, Nasdaq Composite - на 0,33%.

На прошлой неделе индекс S&P 500 подрос на 2,1%, дойдя до максимума с 19 августа. Nasdaq 100 вырос на 4,2%, Dow Jones Industrial Average - на 2,5%. На этой неделе отчитаются Broadcom Corp., Pfizer Inc., Ford Motor Co. и Apple Inc. и другие компании. В среднем прогнозы аналитиков говорят о том, что прибыль компаний из списка S&P 500 в третьем квартале упала на 6,1%, а самое существенное падение - у энергетических и сырьевых компаний.

Акции Valeant Pharmaceuticals сегодня упали на 1,4%. Компания проводит телеконференцию для инвесторов, объясняя ситуацию с обвинением в использовании сети специализированных аптек для завышения показателя выручки. Бумаги American Express упали на 0,5%, когда аналитики ухудшили оценки акций.

В лидерах падения - компании Apple (-3,02%), Intel (-0,32%), Cisco (-1,07%).