Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

Ежедневный экономический дайджест от Forex.ee

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Понедельник, 26 октября

EUR/USD открыла торги на отметке 1.1005 сегодня утром и на данный момент успела подняться к отметке 1.1032. На прошлой неделе единая валюта потеряла свои позиции, опустившись до двухмесячных минимумов на фоне того, что президент ЕЦБ указал на готовность расширить программу количественного смягчения в евро зоне. На этой неделе, ожидаются экономические данные, включая объём кредитования частного сектора, денежный агрегат М3, индекс производственных настроений, а также индекс потребительских цен. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 1.0881 и 1.1135, соответственно.

GBP/USD торгуется в области 1.5319. Стоимость фунта упала на прошлой неделе ввиду укрепления спроса на американский доллар, что, в свою очередь, было вызвано понижением процентной ставки в Китае. Сегодня Великобритания опубликует число одобренных ипотечных кредитов BBA и индекс промышленных заказов (CBI). Уровни поддержки и сопротивления находятся на отметках 1.5176 и 1.5444, соответственно.

AUD/USD была выше на отметке 0.7246 на фоне понижения процентной ставки в Китае. Позднее на этой неделе, инвесторы будут сфокусированы на заявлении FOMC по поводу времени поднятия процентной ставки в США. Пятничные данные касательно кредитно-денежной политики Японии также окажут заметное влияние на рынок. Уровень поддержки видится на отметке 0.7173, а сопротивление ожидается вблизи зоны 0.7347.

NZD/USD выросла до текущего значения 0.6773 и аналитики ожидают дальнейшего повышения по данному инструменту ввиду продолжающейся слабости американского доллара. Сегодня будут опубликованы американские данные по объёму продаж нового жилья, а уже завтра Новая Зеландия обнародует значение торгового баланса.

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