Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона позеленели в пятницу

Вслед за остальными фондовыми площадками мира, азиатские рынки сегодня торговались в зеленой зоне. Площадки АТР тоже не могли не отреагировать на сигналы, которые дал рынкам Марио Драги.

Nikkei прибавил 2,1%. Японский индекс вырос до самого высокого уровня с 31 августа.

Здесь выросли акции финансовых компаний: Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumimoto Mitsui Financial Group выросли более чем на 2% каждая. Nomura Holdings прибавила 3,7%.

Ценные бумаги Central Japan Railway объявила модернизацию своих свехскоростных поездов на сумму в 100 млрд иен. Компания увеличила свою капитализацию на 3,5%.

По мере того, как ослабела иена против доллара, росли сегодня акции автопроизводителей. Toyota Motor, Nissan Motor и Suzuki выросли на 2% каждый, Honda подскочила на 4%.

Shanghai Composite вырос на 1,3%. В центре внимания — девелоперы. Последние статистические данные из Китая указывают на восстановление рынка жилья. Средние цены на новую недвижимость в Китае выросла на 0,3% в пятницу в ежемесячном выражении (но снизились на 0,9% - в годовом). China Vanke, гигант по продажам недвижимости, прибавила 2,9% в Шанхае и 3% - в Гонконге. Poly-Real Eatste прибавила 5,8%.

Поднявшиеся было вчера на новостях о предполагаемом слиянии авиакомпании Air China и China Southern Airline упали и на Шанхайской, и на Гонконгской бирже после того, как новости были опровергнуты.

Hang Seng прибавил 1,4%.

Kospi прибавил 0,9%. Еще до открытия торгов вышла статистика, показавшая, что экономика Южной Кореи расширилась в III квартале на 1,2%, превысив ожидания рынка (рост на 1%).

В годовом выражении четвертая по величине азиатская экономика выросла на 2,6% по сравнению с данными, полученными годом ранее. Средний прогноз составлял 2,5%.

Корпоративные прибыли по-прежнему в центре внимания. Так, благодаря крайне удачному отчету за III квартал, SK Innovation прибавила 8,8%.

S&P/ASX подпрыгнул на 1,7% и находится на двухмесячном максимуме.

Westpac и Commonwealth Bank of Australia выросли на 1,7% и 1,3% соответственно.

Santos прибавил 2,2% к 16%-ному взлёту в четверг, на новостях об отказе нефтегазового производителя от предложения американского фондового оператора Scepter о поглощении.