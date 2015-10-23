Американские рынки закрылись вчера на позитивной ноте

Вчерашние заявления Марио Драги и хорошие квартальные отчеты компаний способствовали положительному настроению на американских фондовых рынках — индексы акций завершили торги в плюсе. Так, индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 1,87%, Standard & Poor's 500 — на 1,66%, Nasdaq Composite — на 1,65%.

Кроме того, аналитики обратили внимание на данные о первичных заявках на пособия по безработице в США, число которых выросло на прошлой неделе на 3 тыс. (ожидали +10 тыс.) и о продажах домов на вторичном рынке в сентябре (продажи подскочили на 4,7%).

"Ралли в четверг определенно связано с заявлениями Драги, - уверен старший инвестиционный аналитик Prudential International Investments Advisors Джон Правин. - Кроме того, ожидания по поводу отчетности компаний были крайне низкими, и неудивительно, что большинство фирм их превзошли".

Отчитаться за прошлый квартал уже успели более половины компаний, 44% из них показали результаты по выручке лучше прогнозов, а 74% отчетов оказались лучше по показателю прибыли.

Акции McDonald's Corp. вчера выросли на 7% на итогах квартала - компания увеличила выручку с $1,07 млрд до $1,31 млрд, и хотя ее выручка снизилась до $6,62 млрд, это все равно оказалось лучше прогнозов. Акции интернет-аукциона Ebay Inc. подскочили на 12%, акции химкомпании Dow Chemical выросли на 5%, бумаги авиакомпании Southwest Airlines подскочили в цене на 6,2% - все на хороших итогах за прошлый квартал.

А вот акции Valeant Pharmaceuticals упали еще на 14% после обвала на 19% в среду — компанию обвиняют в завышении показателя выручки.