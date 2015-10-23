Фондовая Европа выросла в четверг после заявлений Драги

Торги на фондовых площадках Западной Европы завершились вчера в зеленой зоне — рынки позитивно отреагировали на слова главы Европейского центрального банка Марио Драги о том, что регулятор готовится пересмотреть программу QE. Так, по итогам сессии сводный индекс Stoxx Europe 600 подскочил на 2%, британский FTSE 100 вырос на 0,44%, французский CAC 40 - на 2,28%, а германский DAX - на 2,48%.

ЕЦБ оставил неизменными процентные ставки в еврозоне — на уровне 0,05%, как и ожидали рынки. Драги на пресс-конференции сказал, что центробанк в декабре пересмотрит объем действующей программы количественного смягчения, ее сроки и перечень выкупаемых активов. "QE будет продолжаться до сентября 2016 года или дольше в случае необходимости", - заявил он.

"Именно это рынок и ожидал услышать, - считает фондовый менеджер MPPM EK Гильермо Эрнандес Сампере. - Рынок в полной мере осознает смысл его слов и их подтекст через несколько дней, но первая реакция была положительной. Заявления Драги вполне могут стать новым драйвером роста европейского фондового рынка".

В четверг акции французского оператора связи Orange SA выросли на 7,5% благодаря хорошему прогнозу по прибыли. Бумаги швейцарского производителя компьютерной периферии Logitech International SA подорожали на 9,6% - прибыль и выручка в третьем квартале были выше прогнозов. Акции французского производителя алкоголя Pernod Ricard SA выросли на 5,2%, акции датской биотехнологической фирмы Novozymes A/S подскочили на 11%, производитель препаратов для лечения рака Roche Holding AG увеличил капитализацию на 3,3% - все благодаря позитивным квартальным отчетам.

А вот акции Publicis Groupe упали на 7%, Kesko Oyj - на 13%, банка DNB - на 4,3%, так как их итоги не оправдали ожиданий рынка.

Бумаги германского оператора недвижимости Deutsche Wohnen AG выросли на 5,2% во Франкфурте, когда компания сообщила, что не будет покупать конкурента LEG Immobilien. Акции Credit Suisse подешевели на 1,5%, когда швейцарские регуляторы повысили требования к капиталу первого уровня банка до 5%. Но в то же время акции германского банка Deutsche Bank выросли на 2,5% на слухах, что он собирается сократить бонусные выплаты в своем инвестподразделении.