Американские фондовые индексы упали в среду на слабых корпоративных отчетах

Вчерашние торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне — акции Valeant Pharmaceuticals потянули вниз весь биотехнологический сектор, падение индекса Standard & Poor's 500 стало максимальным за неделю. Так, по итогам торгов в среду индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0,58%, Dow Jones Industrial Average — на 0,06%, Nasdaq Composite — на 0,84%.

Сейчас в США проходит так называемый «сезон корпоративной отчетности», и за полторы недели уже успели подвести итоги 46 компаний из списка S&P 500 - примерно половина из отчетов оказалась лучше ожиданий.

В среду акции крупной фармацевтической компании Valeant упали на 19% после того, как Citron Research опубликовала статью, где обвиняет Valeant в использовании сети специализированных аптек для завышения показателя выручки. Бумаги интернет-компании Yahoo! Inc. вчера упали на 5,2% на слабых отчетах за прошлый квартал. Разработчик EMC Corp. потерял 6,3% своей стоимости тоже на плохих отчетах. Акции Coca-Cola подешевели на 0,2% - прибыль и выручка производителя безалкогольных напитков упала в третьем квартале.

А вот акции Boeing Co. подросли вчера на 1,7%, потому что его итоги оказались лучше прогнозов, плюс компания улучшила годовой прогноз. Бумаги General Motors поднялись на 5,8%, и это был лучший дневной подъем с 2012 года. Концерн сообщил о росте прибыли в прошлом квартале на 55%, несмотря на сокращение выручки.

Акции поставщика технологий для выпуска полупроводников KLA-Tencor Corp. взлетели на 19%, когда Lam Research Corp. сообщила, что собирается купить его за $10,6 млрд. А производитель решений для хранения данных Western Digital Corp. покупает конкурента SanDisk Corp. за $19 млрд; в ходе торгов акции SanDisk выросли на 2,1%.