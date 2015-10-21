Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

Цены на нефть падают в среду. К 11.45 фьючерсы на WTI подешевели на 1,51% до $45,59 за баррель; Brent с поставкой в декабре потеряла 0.8% и стоит $48,32.

Снижение началось во время американской сессии, после выхода данных Американского института нефти о запасах «черного золота» в США. Резервы выросли больше, чем ожидалось: рост за неделю составил 7,1 млн баррелей, против прогнозных 3,9 млн. Сегодня рынки ждут официальных данных об инвентаризации от Управления энергетической информации, но вряд ли они окажутся более обнадеживающими. Это раздувает опасения о глобальном перепроизводстве и давит на нефтяные цены, даже с учетом слегка ослабевшего доллара.

Запасы нефти в США растут четвертую неделю подряд. Этот рост происходит в результате снизившихся потребностей нефтеперерабатывающих заводов, многие из которых проходят сервисное обслуживание после автомобильного сезона и поэтому работают не на полную мощность.

В центре внимания инвесторов на этой неделе — еще и исход сегодняшней встречи экспертов по нефти на техническом совещании между странами ОПЕК и производителями, не входящими в картель. Впрочем, от встречи не ждут никаких сенсаций. Вряд ли крупнейшие производители согласятся снизить свою добычу во имя роста цен на «черное золото»: по крайней мере, ни Саудовская Аравия, ни Россия не выказывают подобных стремлений.