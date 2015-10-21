Уолл-стрит незначительно понизилась во вторник

Минувшая сессия на Уолл-стрит закончилась незначительным снижением всех трех основных индексов. Заметный спад медицинских и биотехнологических компаний был компенсирован серьезным скачком акций United Technologies и Verizon.

Dow снизился на 0,07%; S&P 500 ослаб на 0,14%; Nasdaq потерял 0,5%.

На американский фондовый рынок влияет сезон отчетности компаний за III квартал. К примеру, IBM на прошедшей сессии снизился на 5,7% после того, как сообщил о большем, чем ожидалось, падении квартальной прибыли и сократил прогноз на весь год.

На 1,5% просел сектор здравоохранения S&P 500, а подындекс Nasdaq Biotech потерял 3,2%. Акции медицинских и биотехнологических компаний снижались под давлением опасений о ценах на лекарства. Эксперты рынка говорят о смене импульса в фармакологическом бизнесе, на который падает тень. По их словам, инвесторы переходят в более стабильные ценные бумаги — такие, как Apple (+1,8% по итогам прошедшей сессии).

Мощную поддержку для Dow обеспечила United Tecjnologies, которая подскочила на 3,9%. Verizon прибавила 1,2%. Обе компании поднялись на фоне оптимистичной отчетности, оказавшейся лучше, чем ожидали аналитики.

А вот Harley Davidson на всем ходу наткнулся на плохие результаты квартала, сократил прогноз на 2015 год и потерял вчера 13,9%.

Tesla снизила капитализацию на 6,6%: журналисты сомневаются в надежности передовых технологий для экономии топлива и цифровых мультимедийных систем для электрокаров компании (включая Tesla Model S).



