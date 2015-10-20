Почему трейдерам трудно поддерживать успех длительное время



В фильме "Broadcast News" будущая звезда Том спрашивает Арона, знаменитого репортера: "Что вы делаете, когда ваша жизнь начинает превышать ваши самые смелые мечты?" "Держите это при себе", - ответил Арон. Это хороший совет для выигрывающих трейдеров. Одна из проблем, которую перспективные трейдеры часто забывают принять во внимание - насколько может измениться жизнь, когда их труды принесут, наконец, свои плоды и они начнут торговать прибыльно. В одном из наших исследований в Innerworth, мы обнаружили, что относительно немногие из наших абонентов предвидят какие-либо неблагоприятные эффекты, когда у них появятся огромные торговые прибыли. Другими словами, не похоже, что многие наши читатели подвержены "боязни успеха". Однако, многие ставшие успешными трейдеры утверждают, что успех не таков, как они ожидали. Существует множество рассказов о том, как наконец-то реализованные огромные доходы выигрывающих трейдеров привели к неприятным последствиям в обществе. Например, как только ваша семья и друзья видят, что у вас появились лишние деньги, они могут испытывать зависть или ревность. Они могут обижаться на вас за то, что у вас больше денег и ресурсов, чем у них. Есть, кроме того, общепринятое убеждение, что трейдинг - это "бешеные деньги", а вот вы не заслуживаете доходов, ради которых не пришлось усердно трудиться. В конце концов, выигрывающие трейдеры чувствуют, что им с их новым богатством не нашлось места, что их семья и друзья не относятся к ним так, как они ожидали. Некоторые успешные трейдеры могут чувствовать сильную потребность найти новых друзей и новое окружение. Вы подспудно уверены, что, чем больше вы сделаете прибыли, тем труднее станет ваша жизнь? Если так, то это убеждение может лежать в подсознании, мощно влияя на ваши результаты. Тем не менее, эту тенденцию легко нейтрализовать. Просто оставьте свой успех при себе. Есть много уважительных причин так поступить.



Многие трейдеры добиваются успеха, но часто мимолетно. Трудно поддерживать успех длительное время. Одна из главных причин невозможности сохранения успеха - экстремальные стрессы. Стрессы и общественное давление следует минимизировать. Общественное давление - это существенный источник стресса. Например, если вы решите поднять свой жизненный уровень или похвастаетесь своими торговыми достижениями, чтобы создать репутацию в своем окружении, вы почувствуете настоятельную потребность поддерживать социальный статус и защищать свою репутацию. Эта общественная динамика гораздо мощнее, чем представляют себе трейдеры. Ее нельзя недооценивать. Лучший способ нейтрализовать это влияние - всего лишь держать успех при себе. Не старайтесь выставить себя в выгодном свете. Не говорите с друзьями о торговле, и конечно, не рассказывайте им, как хорошо вы работаете. Чем скромнее и, до некоторой степени, скрытнее вы будете, тем легче будет остаться сконцентрированным на торговле. Помните, выигрывающие трейдеры в конечном счете не торгуют ради прибыли. Они находят удовольствие в трейдинге, как в таковом. Парадоксально, когда трейдеры забывают о прибыли, они достигают высоких результатов. Когда же они сосредотачиваются на доходах, в их действиях появляется нерешительность. Так что, в конечном итоге, нет причины резко менять свой стиль жизни только потому, что вы выигрываете. Лучше держать успех при себе, сохраняя доходы для возможных просадок или других пасмурных дней, и наслаждаться процессом торговли. Поступая так, вы сможете сохранять прибыльность трейдинга.