Нефть торгуется в узком диапазоне после вчерашнего снижения

Цены на нефть росли на торгах в Азии во вторник: трейдеры покрывали короткие позиции после того, как на предыдущей сессии цены падали до 3%. Рост был ограничен опасениями по поводу избыточного предложения и здоровья мировой экономики. Поэтому сейчас, к 9.44 мск, Brent стоит $48,75 (ниже ночного максимума в $48,97).

WTI снизилась в течение вчерашнего дня, после чего сейчас практически зависла в узком диапазоне. К 9.50 она прибавляет 0,48% по сравнению с началом суток, фьючерс на декабрь стоит $46,50.

На днях появились новости о том, что Европа и Америка приступают к постепенному снятию экономических санкций с Ирана. В итоге Иран планирует увеличить добычу нефти на 500 000 баррелей в день в течение недели после отмены санкций, по словам высокопоставленного иранского чиновника. Она будет продаваться в Азию и Европу. Это, несомненно, оказывает среднесрочное давление на мировые нефтяные рынки. Еще один фактор давления — замедление экономического роста в Китае (рост ВВП замедлился до 6,9%, по сравнению с 7% во II квартале).

Тем временем запасы нефти в США росли четыре недели подряд. Согласно прогнозам Reuters, опубликованным вчера, за прошлую неделю резервы увеличились на 3,7 млн баррелей до 472,3 млн. Этот консенсус-прогноз будет сравниваться с данными Американского института нефти (сегодня) и Управления энергетической информации (завтра).

Также инвесторы внимательно будут следить за итогами технического совещания экспертов из ОПЕК и стран вне ОПЕК завтра. По мнению экспертов, обсуждение сосредоточится в основном не на сокращении производства с целью повлиять на цены, а на возможности предоставления финансовой помощи странам ОПЕК, пострадавшим от падения цен на «черное золото».

И еще два важных для нефти события этой недели — заседание ЕЦБ и промышленная статистика из Китая.