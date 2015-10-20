Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

Ежедневный экономический дайджест от Forex.ee

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Вторник, 20 октября

USD/CAD двигалась несколько выше входе азиатской сессии ввиду того, что спрос на доллар наконец-то начал расти после смешанных экономических данных США, вышедших в прошлую пятницу. Пара пробилась выше отметки 1.3010, которая считалась основным сопротивлением с того момента, как американский доллар упал вплоть до 1.2832 против своего канадского эквивалента. Позднее сегодня, рынок ожидает публикации данных по объёму оптовых продаж в Канаде за август. На американской стороне будет оглашено количество выданных разрешений на строительство, а также ожидается речь главы ФРС Д. Йеллен. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 1.2870 и 1.3120, соответственно.

GBP/USD двигалась вверх после открытия рынка в понедельник в преддверие выступления управляющего Банка Англии Марка Карни. Ни монетарная политика, ни ожидания по экономическому росту не будут темами сегодняшнего выступления, однако обсуждение данных вопросов может начаться во время сессии вопросов и ответов. Завтра, Великобритания обнародует объём чистых заимствований государственного сектора. Уровень поддержки видится на отметке 1.5369, в то время как сопротивления находится вблизи 1.5594.

AUD/USD была значительно выше после публикации протокола заседания по кредитно-денежной политике, что сдвинуло цену к отметке 0.7276. Представители РБА заявили, что текущее значение процентной ставки имеет ожидавшийся эффект на экономику. Также, упоминалось о том, что китайский сектор услуг показывает многообещающую динамику. Завтра Австралия сообщит значения индексов опережающих экономических индикаторов от MI и CB.

EUR/USD слегка понизилась до уровня 1.1330 на фоне ожиданий критически важного заседания ЕЦБ, входе которого М. Драги, вероятно, сообщит данные о планах банка касательно расширения программы покупки облигаций, текущий объём которой составляет €1.1 трлн. Сегодня, трейдеры будут следить за значением сальдо счёта текущих операций евро зоны. Глядя на почасовой график, становится очевидно, что пара движется в направлении «низа», после достижения которого, мы, скорее всего, увидим отскок вверх. На данный момент повышенной волатильности по данному инструменту не наблюдается, однако, с повышением степени волатильности, вероятно, вырастет и цена.

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