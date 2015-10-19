Эксперты говорят о новом фундаментальном факторе нефтяного рынка

Нефтяная промышленность, изрядно пострадавшая в последнее время, может увидеть перед собой некоторый потенциал роста, по словам Микеле делла Винья, соруководителя европейского бюро Goldman Sachs. В своем интервью информационному агентству CNBC в понедельник он сказал: «Настроения меняются». По его мнению, меняются также фундаментальные факторы, вместе с перспективами инвесторов.

«Да, мы по-прежнему ждем в ближайшие 6 — 9 месяцев сложного нефтяного рынка. За это время избыток предложения должен быть усвоен, но на более длительной перспективе мы начинаем видеть некоторые механизмы регулировки, которые займут свое место», — сказал он.

Он пояснил, что добыча сланцевой нефти в США замедляется: данные агентства Baker Hughes в пятницу подтвердили, что количество рабочих нефтяных вышек падало уже седьмую неделю подряд. Также делла Винья сказал, что два крупных игрока — Ирак и Саудовская Аравия, которые сейчас вносят крупный вклад в перепроизводство — «вероятно», тоже замедлят рост добычи.

«Если мы посмотрим вперед, то ключевым фактором для нас будет, сможет ли большая нефть существенно сократить расходы, повысить эффективность капитала — и за счет этого восстановить свободный денежный поток », — рассуждает эксперт. Таким образом, фундаментальным фактором в его понимании считается способность компаний оптимизировать свои расходы.

В июне прошлого года Brent торговалась по $120 за баррель, а к августу 2015 была втрое дешевле. Сейчас котировки немного отскочили: к 16.30 мск стоимость Brent находится на отметке $49,16 за баррель (поставка в декабре), WTI стоит $46,60 за баррель.

В настоящий момент нефтяная отрасль в попытке выжить занимается реструктуризацией и снижением затрат. Началось это в июне прошлого года и продолжается по сей день: так, французская Total выставила на продажу 15% от стоимости своих активов.

Боб Паркер, старший консультант Credit Suisse, рассказал CNBC в понедельник, что это укладывается в сценарий сокращения расходов нефтяной промышленности. Он тоже обещает, что доходность нефтяников будет зависеть от того, насколько успешно они консолидировали расходы.