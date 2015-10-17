Книги от Forbes

Журнал Forbes однажды провёл огромное исследование, опросив первую тысячу человек из своего списка самых успешных людей, узнавая у них, какие книги они бы рекомендовали читать тем, кто хочет добиться таких же высот.



У всех книг на удивление незначительный отрыв друг от друга, поэтому нумерация ничего не значит - они одинаково важны. Они сделали список из десяти самых популярных рекомендаций и составили рецензии. Мы уверены, что прочитать хотя бы часть этих материалов должен каждый здравомыслящий мужчина.



Приятного чтения:



1. Джим Коллинз, Джерри Поррас "Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением"



Эта книга Книга исследует глубинные причины долгосрочного успеха американских корпораций и представляет свежий взгляд на приемы работы 18 выдающихся корпораций, включая 3М, Wal Mart, Walt Disney, Boeing и Sony.



2. Ларри Боссиди, Рэм Чаран "Исполнение: Система достижения целей"



Многие руководители придают слишком большое значение тому, что принято называть общей стратегией и философией компании, но упускают из виду механизмы практического выполнения задуманного. Казалось бы, сотрудники замотивированы и пропитаны идеей, однако воз и ныне там - и именно об этом этот труд.



3. Стивен Кови "7 навыков высокоэффективных людей"



Перед вами уникальное издание, признанный "международный бестселлер №1", автор которого, Стивен Кови - известный во всем мире специалист по проблемам руководства, семьи и межличностных отношений, в 1996 г. вошедший в число 25 самых влиятельных людей в бизнесе по версии Forbes. Труд, который научит вас и ваших подчинённых.



4. Кеничи Омаё "Мышление стратега. Искусство бизнеса по-японски"



Омае предельно ясно и точно объясняет причины успешных стратегий некоторых компаний, раскрывает их процессы делового мышления и методы планирования. В книге показано, как фокусирование на главных элементах стратегического плана — корпорация, потребители и конкуренты — помогает компании добиться победы.



5. Виктор Васильев "Белая книга"



Книга о том, как меняться - быстро, легко и оставаясь в зоне комфорта.

Система, разработанная автором, призвана избавить человека от влияния жизненных сценариев, программирующих его поведение и обрести подлинную свободу реакций. В этой книге читатель найдет конкретные методы, которые откроют ему причины своих поступков, а также инструменты по их изменению. Судьба каждого из нас во многом определяется еще в раннем детстве, однако в зрелом возрасте она вполне может быть осознана и управляема человеком.

Эта книга откроет вам глаза на вашу жизнь.

Если вы решили поменяться, то именно эта книга должна быть прочитана самой первой.



6. Ричард Бренсон "К черту всё, берись и делай"



Книга Брэнсона - манифест жизни, действия, риска. Кредо ее автора - брать от жизни все. Это значит не бояться делать то, что хочешь. При этом совершенно неважно, достаточно ли у тебя знаний, опыта или образования. Жизнь коротка, чтобы тратить ее на вещи, которые не приносят удовольствия. Если есть голова на плечах и достаточно задора в сердце, любая цель будет по силам. Если что-то нравится - делай. Не нравится - бросай не раздумывая.



7. Джим Коллинз, "От хорошего к великому"



В книге Джим Коллинз подробно представил результатах шестилетнего исследования, в котором сравниваются компании совершившие прорыв и те, кому это не удалось. У всех компаний, совершивших прорыв, обнаружились одинаковые элементы успеха: правильное понимание, правильные люди, эффект маховика, правильные действия. Благодаря этому компании добивались выдающихся результатов. Книга "От хорошего к великому" рекомендуется к прочтению директорам компаний, собственникам бизнеса, директорам по развитию, консультантам менеджмента.



8. Ричард Л. Дафт, Патрисия Лейн "Уроки лидерства"



Это один из наиболее авторитетных, популярных и коммерчески успешных учебников по изучению теории лидерства и ее применению в управлении персоналом. Написанный на основе интеграции существующих идей и снабженный множеством интересных практических примеров, он включает такие темы, как история изучения лидерства, традиционные и новые теории менеджмента, власть и влияние лидера, методы мотивации и убеждения, создание корпоративных концепций и концепций развития организации и другие.

