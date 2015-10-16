16.10.2015
Моя торговля

16.10.2015

16 октября 2015, 19:23
Georgi Zuenko
Georgi Zuenko
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Сегодня уже хоть не минус!))) по евро торговля окончена, а по фунту закрыл сейф и поставил тейк на ближайшем уровне. Всем хороших выходных!!! скрины на стене!