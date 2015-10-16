ВВП Китая за III квартал: 4 фокусных точки

Замедление китайского экономического роста ударило по ценам на сырьевые товары и сказываются как на общем состоянии глобальной экономики, так и на корпоративной прибыли. В понедельник должен выйти отчет о ВВП Китая за III квартал. Вот четыре главных фокусных точки, на которые стоит обратить внимание.

Основания для стимулирования

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян говорит о реальном росте ВВП в 2015 году «около 7%» - после того, как прошлый год показал рост на 7,3%. Рост в первые два квартала соответствовал целевым показаниям правительства — по крайней мере, в соответствии с официальными данными. Но в III квартале экономисты ожидают, что уровень роста опустится до 6,7% из-за финансового кризиса. Представители китайского Бюро Статистики заявили в сентябре, что рамки целевого диапазона ограничены снизу цифрой в 6,5%. Тем не менее, если рост ВВП окажется ниже 6,7%, то это будет шагом к более агрессивному стимулированию экономики.

Дефлятор ВВП

Дефлятор ВВП — средневзвешенный уровень цен на услуги и товары, формирующие ВВП. Он позволяет установить связь между номинальным и реальным ВВП путем удаления из расчетов инфляции. Экономисты уже давно подозревают, что китайское бюро статистики манипулирует цифрами и цифры роста сильно зависят от политического заказа. Занижение инфляции служит для того, чтобы показать реальный рост выше, чем он есть на самом деле. В первом квартале дефлятор был отрицательным (-0,33), и это подразумевало, что экономика фактически находится в дефляции. Но по поводу его точности все время растут сомнения. Во втором квартале показатель дефлятора был 0,09.

Эксперты отмечают, что если в III квартале дефлятор ВВП вновь окажется отрицательным, то это вновь поднимет вопрос о манипулировании дефлятором и использования его для «сглаживания» проявлений волатильности.

Услуги

По мере того, как традиционные драйверы китайской экономики — промышленность и строительство — замедляются, в качестве нового двигателя прогресса начинает рассматриваться сектор услуг. В номинальном выражении рост сектора услуг во II квартале составил 12,1%, что было значительно выше, чем 7,1%-ный номинальный рост всей экономики в целом.

Правительство активно поощряет этот переход экономики к новой модели. Но рост сектора услуг мог объясняться разовыми факторами — в частности, ростом фондового рынка в начале этого года. В результате этого взлета брокерские конторы заработали огромные торговые комиссии. С обвалом фондового рынка в III квартале, рост в сфере финансовых и брокерских услуг почти наверняка замедлился. Аналитики будут наблюдать, слабеют ли другие отрасли услуг: здравоохранение, туризм, СМИ и т. д.

Инфраструктура

Инвестиции в основные средства все еще остаются основой экономики Китая. На них приходилось 44% от общего производства в 2014 году. Это послужило еще и причиной роста мирового спроса на сырьевые товары — такие, как сталь и цветные металлы.

Но рынок недвижимости по-прежнему испытывает проблему избыточного предложения, и инвестиции в жилье продолжают сокращаться. Правительство попыталось восполнить пробел в этом году за счет повышения расходов на инфраструктуру — к примеру, в железные дороги и в водоподготовку. Такие инвестиции в течение первых 8 месяцев 2015 года выросли на 18,4% в годовом выражении. Сентябрьские данные показывают, насколько агрессивно правительство пользуется способом «разогнать» экономику через вложения в инфраструктурные проекты.