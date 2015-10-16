Неожиданный рост инфляции в США усилил доллар

Доллар восстанавливается с 7-недельных минимумов в пятницу благодаря более сильным, чем ожидалось, данным в США по инфляции и после того как чиновник ЕЦБ Эвальд Новотны в своей речи намекнул на дальнейшее усиление QE в еврозоне.

К 10.21 мск EURUSD снизилась до 1,1371 $, USDJPY выросла до 119,13¥. Индекс доллара к корзине из 6 валют в плюсе на 0,1% с начала суток и находится на отметке 94,54 пункта.

Напомним, в четверг индекс потребительских цен в США неожиданно показал рост на 0,2%. Это делает ближе 2%-ную цель ФРС, частично компенсирует скудные показатели статистики, выходившие в последнее время в США. Форекс-стратеги говорят: «Сомнительно, что рынок таким образом пытается заложить возможность повышения ставок в этом году только из-за инфляции, оказавшейся выше прогнозной. Но ФРС в своем решении опирается на статистику, поэтому теоретически может отреагировать на оптимистичные данные позитивно. Снижение евро по отношению к доллару связано еще и с комментариями Новотны, которые намеками на расширение QE дополнительно надавили на единую валюту».