12.10 - 15.10.2015

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Такая вот торговля за последние 3 дня!!!((( накосячил везде где только можно было!!! началось все со вторника - купил без закрепления в итоге получил стоп, решил отбить его встав в селл, а стоп не поставил(мозг отключился - сказалась температура и больное горло!). В итоге просадка, закрыть жаба давит! Среда снова стоп! сегодня тоже один стоп получил, но потом продал хорошо, даже встал в разгон нормально, была прибыль по разгону уже 18 п!!! ЧЕ НЕ ЗАКРЫЛ?!?!? ЖАБА!!! потом нашвырял на М1 там всякой херни!!! Короче вывод: ждать движение цены по факту и не гадать и если плохое самочувствие - НЕ ЛЕЗЬ В РЫНОК!!! ОТДЫХАЙ!!!! Скрин этих кошмарных дней на стене!!!