Отчеты по рынку труда США ненадолго поддержали рост доллара

Согласно последним отчетам Министерства труда США, количество заявок, поданных впервые, на получение пособий по безработице, упало на прошлой неделе - до 255 тыс., это самый минимальный показатель с июля, аналогичный уровень наблюдался в ноябре 1973 года. В то же время, показатель за предыдущую неделю пересмотрен с 263 тыс. до 262 тыс. В среднем прогнозы давали повышение на 7 тыс. - до 270 тыс. заявок.

Компании пока не спешат сокращать персонал, но и менее охотно нанимают новых сотрудников, потому что сомневаются в своих перспективах.

Пособия продолжают получать 2,158 млн американцев. Оценка предыдущей недели пересмотрена до 2,208 млн с прежних 2,204 млн. В США в сентябре число рабочих мест выросло на 142 тыс. (прогноз - 201 тыс.), безработица пока остается на уровне 5,1%.

На фоне в целом позитивных отчетов по рынку труда США доллар почувствовал укрепление — пара EUR/USD к 16:18 мск торговалась на уровне 1,1368, однако уже к 16:35 мск пара поднялась до отметки 1,1387. До выхода статистики пара была на отметке 1,1444.