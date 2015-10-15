Золото продолжает торговаться на рекордных отметках

В четверг днем фьючерсы на золото все еще показывают рост, причем цены идут вверх уже пятую сессию подряд. В среду вечером котировки достигли четырехмесячного максимума, когда вышли негативные экономические данные из США, подкрепившие мнения, что ФРС не станет трогать ставки до следующего года. Так, к 12:18 мск фьючерсы на золото с поставкой в ​​декабре подорожали на 0,37% - до отметки $1184,20 за тройскую унцию. В ходе вчерашней сессии фьючерсы поднимались в цене до уровня $1188,90 (самый высокий уровень с 22 июня).

Сегодня рост продолжился, тогда как доллар демонстрировал слабость в паре с евро. Американскую валюту подкосили вчерашние данные по розничным продажам и цены производителей. Обычно задержка в повышении процентных ставок провоцирует рост спроса на золото. Вечером в четверг рынки ждут из США новые отчеты по инфляции и числу обращений за пособием по безработице, а также индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.