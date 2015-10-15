Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

Ежедневный экономический дайджест от Forex.ee

Следите за главными экономическими новостями вместе с нами

Четверг, 15 октября

EUR/USD поднялась до месячного пика на фоне разочаровывающих данных по объёму розничных продаж в США. В сентябре розничные продажи выросли лишь на 0.1%, в то время как базовый индекс розничных продаж сократился на целых 0.3%. Индекс цен производителей был также отрицательным со значением -0.5%. Сегодня не ожидается выхода значимых новостей из евро зоны, однако, на американской стороне рынок будет следить за октябрьским индексом деловой активности от ФРБ Филадельфии, а также за базовым индексом потребительских цен. Единая валюта торгуется в области 1.1490 с уровнями поддержки и сопротивления на отметках 1.1368 и 1.1596, соответственно.

GBP/USD была существенно выше после публикации неоднозначных британских экономических данных по рынку труда, а также ввиду текущей слабости доллара. Фунт торгуется в области 1.5492 после пробития сильного уровня сопротивления на отметке 1.5414. Ввиду отсутствия значимых новостей из Великобритании, пара будет преимущественно следовать за движениями американского доллара. Тем не менее, GBP/USD остаётся внутри понижательного коридора, что отчётливо видно на дневном графике. Текущие уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 1.5286 и 1.5690.

NZD/USD поднялась выше, достигая самой высокой точки с конца июня этого года на уровне 0.6846. Слабые экономические показатели США подогрели сомнения рынка о возможности скорого поднятия ставки Федеральным Резервом, что вызвало падение спроса на доллар. Завтра, Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен и, в случае его ободряющего значения, пара сможет протестировать психологический уровень 0.70. Текущая поддержка и сопротивления расположены на уровнях 0.6671 и 0.6938, соответственно.

AUD/USD восстанавливалась после потерь, которые пара испытала во вторник на фоне выхода значения сальдо торгового баланса Китая. Однако, индекс потребительских настроений Westpac вышел с положительным значением, что предоставило австралийскому доллару поддержку в среду. Сегодняшние данные по рынку труда были смешанными. Количество трудоустроенных граждан выросло не так стремительно, как ожидалось, в то время как ставка безработицы была ниже прогнозируемого значения. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 0.7213 и 0.7406, соответственно.

Лучшие условия для старта на STP только в Forex.ee! Зарегистрируй счёт сейчас и почувствуй разницу с первой сделки!

Ваш европейский ECN-брокер,

Forex.ee.

