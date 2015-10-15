Фондовые индексы США снижаются второй день подряд

В среду торги на американских фондовых площадках закрылись в минусе — падение наблюдается вторую сессию подряд. В частности, вчерашние потери связаны со слабой отчетностью компаний за третий квартал и с негативными прогнозами на будущее. По итогам торгов индекс Dow Jones упал на 0,92%, Standard & Poor's 500 - на 0,47%, Nasdaq Composite - на 0,29%.

Крупный ритейлер Wal-Mart Stores Inc. ожидает падения прибыли на 6-12% в следующем фингоду, который начнется в конце января. Аналитики ожидали снижения только на 4%. Акции Wal-Mart вчера рухнули на 10%, и это было максимальное падение за 27 лет. Таким образом, компания утянула весь фондовый рынок США в красную зону, плюс на настроениях инвесторов еще плохо сказались отчеты по розничным продажам и ценам производителей.

Акции JPMorgan Chase & Co. подешевели на 2,5%, когда банк опубликовал итоги за прошлый квартал — он увеличил прибыль в июле-сентябре на 22%, но этот показатель не оправдал ожидания рынка; выручка также снизилась. Акции Boeing Co. упали на 4% - авиапроизводитель стал лидером падения среди промышленных компаний.

"Масштабный пересмотр ожиданий Wal-Mart встряхнул весь рынок, вызвав опасения о росте экономики США и глобальной экономики, - говорит управляющий Stifel, Nicolaus & Co. Чэд Морганландер. - Инвесторы пересматривают свои оценки темпов повышения прибылей компаний из S&P 500". Эксперты ожидают, что прибыли компаний из списка S&P 500 в третьем квартале упали на 7,2%.

Акции Newmont Mining Corp. вчера подорожали на 3,1% на фоне роста цен на золото до максимума за три месяца.