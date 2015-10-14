На заметку: как работает карта клиента в системе денежных переводов

Ежегодно россияне переводят за рубеж более 23 млрд. руб. Причём большую часть потока денежных средств в стране обеспечивают всего три компании: «Золотая корона», «Юнистрим» и Western Union. И каждая из этих компаний предоставляет своим клиентам особую карту, позволяющую получать ряд привилегий. Разбираемся в функциях клиентских карт и ищем наиболее выгодную.

«Золотая Корона»

Система денежных переводов «Золотая Корона», по оценкам экспертов, занимает сейчас около 60% рынка. Однако, эта компания не балует своих постоянных клиентов. По карте здесь можно получить совсем немного привилегий. Ни о каких скидках, бонусах и участии в акциях речи не идёт — карточка является просто инструментом для регистрации клиента в базе для ускоренного оформления перевода для отправителя.

Подчеркнём также, что ни в одной системе денежных переводов вы не сможете воспользоваться услугами, используя только карту. С 2014 года по закону при отправлении денежных переводов независимо от суммы необходимо предъявлять паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Несмотря на то, что карта клиента «Золотой Короны» не даёт особых плюсов, все-таки услугами этой компании пользоваться выгоднее, чем, к примеру, «Юнистрим». Как показал сравнительный анализ, комиссии за переводы у неё ниже. Но есть и свои минусы — жёсткие ограничения сумм переводов и не такой большой охват направлений, как у «Юнистрим».

«Юнистрим»

В офисах платёжной системы «Юнистрим» карту может получить любой гражданин, который впервые обратился за услугой денежного перевода. Выдаётся карта клиента бесплатно, владелец может выявить в ней два главных преимущества. Во-первых, быстрое оформление денежного перевода в будущем, так как ваши данные заносятся в базу. Во-вторых, возможность получения различных спецпредложений от компании, в том числе участие в постоянной акции «Счастливый перевод».

С помощью карты клиент может подключиться к услуге «Юнистрим плюс», которая предусматривает систему накопления баллов с каждого перевода. Однако, тратить баллы можно исключительно в рамках акции «Счастливый перевод», повышая свои шансы на победу. Таким образом, в 2014 году те, кто совершил наибольшее количество денежных переводов, получали в подарок авиабилеты и много других ценных подарков, включая главный приз — автомобиль. Но пока, как нам признались в компании, не проводится акций, где можно было бы использовать накопленные баллы, то есть сейчас карта не несет для клиентов никакой особой выгоды.

Western Union

В компании международных денежных переводов Western Union любой клиент, пользующийся ее услугами, может оформить золотую карту, дающую ряд преимуществ. Заявить о желании получить такую карту можно не только в отделении компании, но и на сайте: на указанный электронный адрес или через SMS получателю придёт номер карты, который и является идентификатором при осуществлении денежных переводов.

Наличие у клиента Золотой карты Western Union значительно упрощает в дальнейшем процесс оформления денежных переводов и сокращает время операции по отправлению денег, так как Золотая карта является носителем персональной информации о клиенте. Карта позволяет сохранять информацию обо всех сделанных клиентом переводах.

Только у Western Union имеется программа лояльности, предусматривающую накопление бонусов, которые можно использовать в качестве скидки для дальнейших переводов. Для накопления баллов, клиент может использовать золотую карту в любой стране, где введена такая программа лояльности (при этом условия начисления баллов могут отличаться в зависимости от страны), а вот получать скидку при оплате перевода (за счет бонуса) он может только в той стране, где Western Union Gold Card была им получена.

За каждый потраченный рубль клиент может заработать 1 балл, а при оплате перевода через Яндекс. Деньги — 2 балла за каждый рубль. Система скидок, которую можно получить за эти баллы, такова: за каждую 1000 баллов — 5% на перевод, за 1500 баллов — 15%, 2000 — 20%, и максимальная скидка за 2500 баллов — 25%. Кроме того, Western Union периодически устраивает розыгрыши призов, а также каждый участник программы лояльности может воспользоваться скидками и спецпредложениями партнёров компании.

Подводим итоги