Россия и Китай полностью переходят на национальную валюту

Банк России и Народный банк Китая согласовали проект соглашения о свопах в национальных валютах. Об этом сообщает «Российская газета». Соглашение даст почти неограниченный доступ к юаням российским компаниям, ведущим бизнес с китайскими партнерами. Те, в свою очередь, смогут рассчитываться напрямую рублями. Это косвенно позволит увеличить товарооборот между двумя странами.

Пока в Банке России не сообщили о том, каким может быть возможный объем программы валютных свопов (валютная сделка, предполагающая одновременную покупку и продажу валюты одной страны в обмен на валюту другой страны), и о сроке ее возможного запуска. Все будет зависеть от возможного спроса на этот финансовый инструмент.

Российский финансовый регулятор отмечает, что соглашение станет еще одним инструментом обеспечения международной финансовой стабильности и также является возможностью привлечения денежной ликвидности в критических ситуациях.

Сейчас в структуре внешнеторговых расчетов России и Китая более 75 процентов принадлежит американскому доллару. Это создает источник дохода американской экономики, поскольку такие операции проходят через американские банки. Если инструмент валютного свопа станет востребованным среди российских и китайских компаний, то косвенно это позволит увеличить товарооборот между двумя странами.

В мае президент России Владимир Путин высказался в Шанхае о создании новых инструментов по управлению взаимными российско-китайскими валютными резервами. Это, по его словам, позволило бы сделать рубль и юань более устойчивыми, в том числе внести вклад в повышение устойчивости мировой финансовой архитектуры.

Договоры о расчетах в национальных валютах Китай заключил уже с рядом стран Южной Америки и Азиатского региона. В 2013 году Китайская Народная Республика подписала с Великобританией и Сингапуром соглашение о прямых валютных торгах. В том же месяце стало известно, что Пекин и Брюссель одобрили своп-сделки объемом 350 миллиардов юаней. В 2013 году юань обошел евро в списке самых торгуемых мировых валют. По данным Bloomberg, наиболее активно юани в сделках использовали в Китае, Гонконге, Сингапуре, Германии и Австралии.