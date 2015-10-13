США опять стали самым дорогим мировым брендом

Согласно данным исследований Brand Finance, самым дорогим мировым брендом опять были признаны Соединенные Штаты Америки, обогнавшие КНР. В то же время РФ и Украина попали в пятерку государств с самой худшей динамикой за прошедший год.

Brand Finance оценила бренд «Соединенные Штаты» в 19,7 триллиона долларов. Отметим, что стоимость бренда оценивается по нескольким критериям: показатель ВВП, уровень привлекательности страны для инвесторов, бизнес-атмосфера и так далее. Кроме мощной экономики США, аналитики, проводившие исследование, отмечают достаточно крупный рынок сбыта, участники которого хотят переплачивать за продукцию с отметкой «Made in USA».

КНР оказалась на втором месте по стоимости бренда на мировом уровне. За прошлый год бренд потерял 1% цены, и теперь его стоимость составляет 6,31 триллиона долларов, хотя годом ранее значение было на уровне 6,35 триллиона. Такой спад связан с ухудшением темпов роста ВВП Китая и обвалом цен на сырьевые товары.

Бренд РФ упал в цене на 31%, до 810 миллиардов долларов, и занял 18-е место в рейтинге. В минувшем году Россия занимала 12-ю позицию, а стоимость бренда составляла 1,18 триллиона долларов.



