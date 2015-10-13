Нефть во вторник дорожает. Но почему вчера она так сильно упала?

Не для всех рынков начало недели было хорошим - для рынка нефти, например, понедельник закончился падением котировок более чем на 4%. Но что произошло, ведь утром цены показывали довольно хороший рост? К тому же, день был праздничным, а количество участников было минимальным.

С одной стороны, можно было бы списать падение котировок на обычное манипулирование, которое мы постоянно наблюдаем на финансовых рынках. Но есть и другие факторы. Вспомните, как более года назад, перед тем как цены на нефть рухнули примерно на 60%, американские нефтяники очень активно и агрессивно хеджировали риски, - это в общем и помогло американской нефтяной индустрии долго сохранять объемы добычи на рекордных уровнях. Этим летом многие эксперты говорили, что основная доля этого хеджа как раз истекает в октябре и нужно ждать любопытных движений. Похоже, именно это мы и наблюдаем - во всяком случае, внешне все выглядит именно так, считают аналитики Reuters.

Недавний сильный рост нефтяных котировок был отличным поводом для того, чтобы выстроить заново свои «оборонительные редуты» и захеджироваться от нового падения цен. А если учесть, что волатильность во время роста цен на нефть сильно снизилась, это сделало страховку еще дешевле.

В основном выгоду от всего этого получат, конечно, сами нефтяные компании, потому что у них еще есть возможность в течение нескольких месяцев спокойно вести работу по заранее известной цене, но куда хуже придется бюджету Саудовской Аравии. Саудиты пусть и добывают рекордный объем нефти, но при нынешних ценах испытывают очень серьезные финансовые проблемы. Не раз уже говорили, что для сбалансированного бюджета им нужна цена на нефть минимум в $100 за баррель.

Еще один факт в пользу версии об активном хеджировании цен на уровне в $50 за баррель для WTI - это объем торгов фьючерсами на декабрь 2016 года, который на прошлой неделе стремительно вырос и оказался в два раза больше среднего показателя в прошлом месяце. Да и сами участники рынка говорят о скачущем спросе на хедж с августа. Уже сейчас разница между фьючерсами на декабрь 2016 года и декабрь 2015 года сократилась с $7 до $4.

Однако, по данным компании IHS Energy, американские нефтяные компании захеджировали только 11% от прогнозируемой добычи на следующий год, а до конца этого года захеджировано около 30%. Похоже, что многие все еще ждут восстановления цен на нефть. Не исключено, что если котировки поднимутся до $60-65 за баррель, то рынок испытает огромную волну продаж от желающих зафиксировать новую цену.

Не забывайте, что через неделю, 21 октября, состоится встреча представителей крупнейших нефтяных стран (как из ОПЕК, так и вне картеля). Может быть, эксперты договорятся о координации сокращений добычи, - так, по крайней мере, думают многие эксперты.

И, наконец, вспомните, что на прошлой неделе нефтяные цены поднялись примерно на 10%. Котировки наконец-то выбрались из диапазона, где простояли весь сентябрь, но ключевое сопротивление по нефти Brent пока остается на уровне $54. И если цены не закрепятся выше, бессмысленно говорить о дальнейшем росте.

А вот аналитики из Goldman Sachs до сих пор утверждают, что цены на нефть будут низкими еще очень долго, причем в некоторые моменты они могут падать даже до $20 за баррель. Однако, оптимистические прогнозы тоже есть — например, в PIRA Energy Group говорят, что нефть достигнет цены $70 за баррель к концу следующего года, а $75 за баррель будут давать уже в 2017 году. В Energy Aspects еще смелее — говорят, что в следующем году Brent подорожает до $68 за баррель, а в 2017 году — до $98. Есть некоторые факты о том, что Иран наращивает экспорт намного медленнее, чем ожидалось, и если санкции со страны снимут или смягчат, то экспорт вырастет на 250-400 тыс. баррелей в сутки только к середине следующего года. А значительные объемы сырья появятся на рынке только в 2017 или 2018.

Сегодня цены на нефть демонстрируют рост. Так, к 11:03 мск фьючерсы на Brent торговались на уровне $50,90 (+1,28%) за баррель, а WTI — на уровне $47,75 (+1,37%).