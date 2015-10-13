Американские индексы акций выросли вчера на 0,1-0,3%

По итогам торгов американские фондовые рынки в целом показали хорошую динамику, индексы закрылись в плюсе, причем Standard & Poor's поднялся до максимальной отметки за семь недель.

Инвесторы теперь реагируют на корпоративные данные, потому что в стране начался так называемый «сезон отчетности» крупных компаний за третий квартал. Участники рынков надеются увидеть в них подтверждение стабильности американской экономики. На этой неделе свои итоги подведут около 35 компаний, в том числе Intel, Johnson & Johnson, Schlumberger и General Electric и четверка крупнейших банков страны. "Если финпоказатели компаний будут не хуже прогнозов, ничего плохого с фондовым рынком не случится, - уверен аналитик National Alliance Capital Markets Эндрю Бреннер. - Внезапно инвесторы начали думать, что ситуация в Китае не столь катастрофична. Акции emerging markets восстанавливаются, как и нефтяные котировки. Полагаю, что нас ожидает рост индексов".

Кроме того, участники рынка оценивали комментарии членов руководства Федеральной резервной системы о том, что ставку все еще могут поднять до конца года.

К концу сессии понедельника индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,28%, Standard & Poor's 500 — на 0,13%, Nasdaq Composite — 0,17%. Котировки акций ритейлеров из списка S&P 500 выросли вчера в восьмой раз за последние девять сессий. Бумаги Ross Stores подорожали на 3%, Priceline Group - на 2,6%. Акции Amazon.com выросли на 1,9% и обновили исторический максимум.

Ценные бумаги авиакомпаний также подросли на фоне падения цен на нефть: акции JetBlue и United Continental подросли на 2,9%. Бумаги фармкомпании Eli Lilly упали на 7,8%, когда она объявила о решении прекратить разработку препарата по снижению уровня "плохого холестерина" в крови.