CFH Clearing объявил о запуске сервиса ликвидности ClearConnect

Межбанковский поставщик торговых решений CFH Clearing объявил о запуске нового сервиса ликвидности — Clear Connect.





Данный сервис позволяет с легкостью подключаться к массиву валютной ликвидности многих провайдеров посредством прямых банковских отношений либо через терминалы брокеров.





Через Clear Connect клиенты получают доступ к цене по конкретному каналу из числа мест ликвидности, включая Hotspot и Currenex. Clear Connect является легким и эффективным способом получить доступ к различным пулам ликвидности, которые могут быть адаптированы для лучшего соответствия потребностям основного бизнеса и торгового стиля клиента.



