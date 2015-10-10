Владельцы модного дома Valentino рассматривают возможность первичного публичного размещения акций

В соответствии с информацией Bloomberg, собственники Valentino Fashion Group SpA изучают вариант проведения IPO этого одного из самых известных и популярных домов моды в Италии.

Предположительно, дом моды Valentino будет оценен в 2 миллиарда евро. По информации аналитиков, руководство модного дома может выставить на продажу 25—35% акций уже в первые шесть месяцев следующего года.

Напомним, дом моды Valentino был открыт известным дизайнером Валентино Гаравани и его партнером по бизнесу Джанкарло Джаметти больше сорока лет назад.

Интересен тот факт, что самым крупным первичным размещением акций в отрасли создания и выпуска одежды за прошедшие десять лет был выход на биржу еще одного известного бренда из Италии — Prada SpA, который привлек примерно 2,5 миллиарда долларов в результате листинга в Гонконге пять лет назад.