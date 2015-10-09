Азиатские рынки приободрились в пятницу и выросли по итогам недели

К примеру,

Nikkei

на этих новостях вырос на 1,6%. Неделю японский индикатор закончил в плюсе на 4%. Это его первый еженедельный прирост за последний месяц. Несмотря на всеобщие оптимистичные настроения инвесторов,

Fast Retailing,

один из тяжеловесов индекса, упал на 9,8% после того, как продемонстрировал слабую квартальную отчетность. Автопроизводители увеличили котировки, даже несмотря на ослабевший доллар.

Honda Motor

подорожала на 4,05%;

Isuzu Motor

увеличила капитализацию на 5,40%;

Mazda Motor

подскочила на 7,09%;

Mitsubishi Motors —

на 3,83%;

Toyota Motor —

на 2,05%.