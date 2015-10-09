Азиатские рынки приободрились в пятницу и выросли по итогам недели

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В пятницу позитивная волна с Уолл-стрит была успешно подхвачена рынками Азиатско-Тихоокеанского региона. Голубиные сигналы от «минуток» ФРС успокоили инвесторов и вселили в них определенный оптимизм: сохранение мягкой монетарной политики ФРС означает, что доллар США пока остается слабым, а это поможет развивающимся рынкам — таким, как Китай.
- К примеру, Nikkei на этих новостях вырос на 1,6%. Неделю японский индикатор закончил в плюсе на 4%. Это его первый еженедельный прирост за последний месяц. Несмотря на всеобщие оптимистичные настроения инвесторов, Fast Retailing, один из тяжеловесов индекса, упал на 9,8% после того, как продемонстрировал слабую квартальную отчетность. Автопроизводители увеличили котировки, даже несмотря на ослабевший доллар. Honda Motor подорожала на 4,05%; Isuzu Motor увеличила капитализацию на 5,40%; Mazda Motor подскочила на 7,09%; Mitsubishi Motors — на 3,83%; Toyota Motor — на 2,05%.
- S&P/ASX рос вот уже пятый день подряд: вся неделя прошла для зеленого континента в зеленой зоне. Индекс вырос на 1,3% до шестинедельного максимума. Рост австралийского индекса обусловлен усилением позиций ресурсодобывающих компаний. Перспектива дальнейшего ослабления доллара США — явное благо для энергетического и сырьевого секторов, по словам экспертов. В течение недели сырьевой сектор вырос на 9,6%; энергетический подскочил на 13,2%.
- Вчерашнее ралли китайских индексов останавливается. Shanghai Composite вырос сегодня только на 1,3%. За те два дня на этой неделе, что шанхайская биржа работала, индекс прибавил 4,27%. Стартовал сезон отчетности за третий квартал, на следующей неделе ожидается волна отчетов, которая теоретически окажет серьезное внутреннее влияние на китайский фондовый рынок.
- Hang Seng прибавил сегодня на 0,6%; неделю закончил в плюсе на 4,43%.
- Рынки Южной Кореи и Тайваня сегодня были закрыты в честь национальных праздников.