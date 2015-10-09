Самое главное из протокола заседания ФРС: что удержало от повышения ставок?

Суматоха на фондовом рынке и опасения по поводу Китая сыграли решающее значение во время принятия решения ФРС о сохранении процентных ставок около нуля. Вчера это подтвердил протокол сентябрьского заседания Комитета по открытым рынкам. Документ также показал, что не все чиновники ФРС были единодушны в своих экономических оценках. «Многие чиновники признали, что недавние глобальные экономические и финансовые события, возможно, увеличили риски для американской и мировой экономик». Поэтому регулятор решил, что будет "разумным" подождать новых данных, которые смогли бы подтвердить, что экономика растет умеренными темпами, а условия на рынке труда улучшились.

Рост доллара был особенно тревожным, потому что экспорт все еще держится внизу из-за роста волатильности валюты в 2014 году, сказали чиновники ФРС. Фондовые индексы США вчера первоначально падали, но затем поднялись на положительную сторону после выхода «минуток ФРС».

Представители регулятора с начала года говорят, что повысят ставки, когда рынки труда будут чувствовать себя еще лучше, и когда чиновники будут уверены, что инфляция движется к целевым значениям в 2%. На сентябрьском совещании некоторые члены ФРС заявили, что их уверенность в том, что инфляция вернется к 2%, "не увеличилась" с момента июльского заседания - в значительной степени потому, что недавние глобальные экономические и финансовые события придали некоторую сдержанность перспективам и отдалили рост инфляции в краткосрочной перспективе".

Аналитик Миллан Мюлрейн из TD Securities в Нью-Йорке заявил, что эта уверенность не изменилась за последние две встречи ФРС. Сал Гуатиери, старший экономист BMO Capital Markets, согласен с ним: "Это может занять больше времени, чем несколько месяцев, чтобы чиновники начали верить в будущий рост". Многие думали, что их цели здорового рынка труда были выполнены или будут достигнуты к концу года, однако теперь и в этом отношении появилось много сомнений, потому что отчеты постоянно дают самые противоречивые результаты.

В конце концов, за то, чтобы оставить ставки на прежнем уровне, проголосовали 9 из 10 членов комитета, и только 1 высказался против — это глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лакер, он единственный, кто голосовал в пользу повышения ставки. "Я возражал, потому что я считаю, что увеличение процентной ставки необходимо, учитывая текущие экономические условия и среднесрочные перспективы, - сказал Лакер в заявлении, опубликованном вскоре после этого заседания. - Такие исключительно низкие процентные ставки вряд ли целесообразны для экономики с постоянным сильным ростом потребления и ужесточением ситуации на рынке труда".

Но все-таки остальные девять членов FOMC были достаточно напуганы международной неопределенностью, слабеющим рынком и удручающе низкой инфляцией. "Комитет решил, что было бы разумно ждать дополнительной информации, подтверждающей, что экономические перспективы не ухудшились и что инфляция будет постепенно двигаться вверх к уровню 2% в среднесрочной перспективе", - говорится в протоколе.

Кстати, только 13 из 17 членов Совета управляющих Федеральной резервной системы и глав центробанков сказали, что 2015 год был бы «правильным» для повышения ставки. В июне об этом говорили 15 членов этой группы, и, похоже, именно ухудшение экономических условий подтолкнули двух членов отказаться от идем трогать ставки в этом году.



Чарльз Эванс, глава Федерального резервного банка Чикаго, недавно заявил, что базовая инфляция не дойдет до целевого уровня в течение ближайших двух лет, максимум она подойдет к 2% только к концу 2018 года. Эванс — один из пула должностных лиц ФРС, кто сомневается по поводу текущего здоровья американской и мировой экономик. Их число может потенциально вырасти, когда ФРС соберется в конце октября, учитывая, что доклад о рабочих местах, выпущенный в период между заседаниями в сентябре и октябре, в подавляющем большинстве вызвал разочарование. Экономика США прибавила только 142 тыс. рабочих мест в прошлом месяце, а аналитики надеялись увидеть хотя бы 200 тыс. Изначально восторженные показатели в 173 тыс. новых рабочих мест в августе были пересмотрены еще ниже — до 136 тыс.

"С точки зрения перспектив ФРС, я полагаю, они думают только одно: "Тьфу! Слава богу, мы обошли мимо этот сентябрь", - говорит Линдси Пиегза, главный экономист Stifel Fixed Income.



Международная волатильность также сыграла на руку ФРС. Китай упоминается шесть раз в протоколе, что необычайно часто для Федрезерва. Но крупные сокращения ВВП в Бразилии, Японии, Канаде и на Тайване также упоминались в цитатах, когда говорили про участников международного экономического беспорядка.

"Я думаю, что участники рынка хотят иметь какую-то одну версию понимания того, как устроен мир. Если будет «X», то произойдет «Y». Но дело в том, этих ситуаций «X» много, и все они очень разные, - сказал Уильям Дадли, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и вице-председатель FOMC, в прошлом месяце в интервью The Wall Street Journal. - Все, что происходит с долларом, с международными рынками, с ценами на сырьевые товары - все это влияет на экономические перспективы, так же как и внутренние экономические события".