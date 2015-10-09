Нефть продолжает дорожать: 3 причины

Продолжается ралли нефти. К 9.14 пятницы Brent прибавила 1,23% и стоит 53,93 доллара за баррель (ноябрьский фьючерс), WTI выросла на 2,04% и пересекла отметку в $50. Сейчас баррель WTI с поставкой в ноябре стоит $50,43.

Аналитики рынка говорят, что усиление нефти связано, во-первых, с ослаблением доллара. Мировая цена на «черное золото» привязана к доллару, и слабый «зеленый» означает снижение затрат для иностранных покупателей.

Во-вторых, нефть находит поддержку в том факте, что Россия вступила в войну на Ближнем Востоке. Рост геополитической напряженности повышает риск срыва поставок в долгосрочной перспективе из этого региона. Нефтяные аналитики пишут, что вряд ли влияние конфликта будет немедленным, потому что глобальные поставки обильны, а Сирия не добывает нефть. Речь идет о последствиях на более широком полигоне, для всего региона.

Третий фактор, благотворно влияющий на настроения нефтяных инвесторов, — разговоры о возможном сотрудничестве между крупными производителями нефти, в том числе за пределами ОПЕК. На конференции в Лондоне генсек ОПЕК Абдалла аль-Бадри призвал коллег к соглашению об интеграции и к тому, чтобы предпринимать согласованные усилия для решения проблемы глобальной перепоставки.

Эксперты говорят: «Если Россия согласится сократить квоты добычи — есть большая вероятность того, что страны ОПЕК тоже на это пойдут. Рынки сейчас будут искать любой признак того, что возможные переговоры, запланированные на конец октября между Россией и Саудовской Аравией, могут стать началом регуляции цены».